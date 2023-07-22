«Вот тогда что-нибудь съедим». Айсен Николаев и главред «Якутска вечернего» перенесли свое пари по Ленскому мосту на новый срок

Фото: Группа ВИС
В декабре 2019 года Айсен Николаев и Мария Иванова заключили публичное пари на страницах газеты.
Фрагмент из интервью того года:
– А если не будет [Ленского моста], то...
– Пари? Что ты хочешь, чтобы я сделал?
– Традиционно. Съесть свой галстук.
– Договорились! Если в конце 2025 года моста не будет, я съем свой галстук.
После этого сроки начала и завершения строительства объекта неоднократно менялись. Сначала сообщалось, что Ленский мост начнет свою работу уже в 2023 году. Затем этот срок сдвинулся на 2025, а теперь и на 2027 год.
В ходе нового интервью с главой Якутии Айсеном Николаевым главный редактор «Якутска вечернего» Мария Иванова вспомнила их старый спор о сроках строительства Ленского моста. Она предложила перенести пари на другой срок.
— Помните наше последнее пари?
— Еще бы.
— Мы хотели мост через Лену к 2025 году. Есть такой термин — «черные лебеди», означающий непредсказуемые события, которые повлияли на жизнь. В последний раз мы с вами говорили в благословенные времена, когда еще никто не мог предсказать пандемию и СВО. Как честный человек предлагаю вам перезаключить наше пари. С учетом этой целой стаи «черных лебедей» на какой срок вы теперь можете перенести наше пари?
— Президент страны буквально на днях прямо сказал: «Мост, конечно, будем строить». Вот и будем строить. Мы эту работу не прекращали, очень многое уже сделано. В начале июня окончательная проектно-сметная документация мостового перехода с учетом поправок всех заинтересованных российских структур была передана на рассмотрение Главгосэкспертизы России. Подготовительный этап завершен. Основная конструктивная часть моста должна быть готова до конца 2027 года. Вот тогда вместе что-нибудь съедим!
Ранее первый вице-премьер Кирилл Бычков заявлял, что заключение «Главгосэкспертизы России» на эту часть проекта ожидается уже в августе.
– Строительство моста, с учетом получения положительного заключения госэкспертизы, мы планируем начать уже в этом году и завершить в 2027 году, – говорил зампред.
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