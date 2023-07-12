«Планируем начать строительство в этом году». Вице-премьер Якутии Кирилл Бычков – о проекте Ленского моста

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О подготовительном этапе проекта Ленского моста в своем телеграм-канале рассказал заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков.

Ранее президент Владимир Путин подтвердил мэру Якутска Евгению Григорьеву готовность федерального центра построить долгожданный мост через реку Лену.

– На сегодняшний день работы подготовительного этапа продолжаются, строители закончили трудиться на левом берегу со стороны города Якутска. Уже готова площадка для начала работ основного этапа. Завершение работ на правом берегу со стороны Мегино-Кангаласского района в селе Хаптагай планируется до конца 2023 года, – отметил Кирилл Бычков.

Напомним, стоимость затрат удалось снизить не менее чем на 20%.

– Для ускорения старта проекта был выделен второй этап, который включил в себя русловую часть моста и правобережный подход к нему. Заключение «Главгосэкспертизы России» на эту часть проекта ожидается уже в августе. Строительство моста, с учетом получения положительного заключения госэкспертизы, мы планируем начать уже в этом году и завершить в 2027 году, – сообщил зампред.

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