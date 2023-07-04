Путин сообщил, что мост через Лену в Якутии будет построен

Фото: Группа ВИС

Об этом президент России сказал на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС в эфире телеканала «Россия 24».

На встрече присутствовал глава Якутска Евгений Григорьев.

«Как вы знаете, Якутск — самый большой город в условиях вечной мерзлоты. И при реализации проектов мастер-плана мы должны стать лучшим в мире городом в условиях вечной мерзлоты <…>», — сказал мэр.

«Я думаю, что Якутск уже лучший город в условиях вечной мерзлоты, потому что других таких просто нет. Это первое. А второе, мост, конечно, будем строить», — ответил ему Владимир Путин.

И спросил, как ведется работа с правительством по мосту. На что Евгений Григорьев ответил, что на сегодня стоимость строительства моста снизилась до 130 миллиардов рублей. Работы по устройству подъездных путей идут.

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О том, как менялась стоимость строительства Ленского моста, читайте здесь.

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