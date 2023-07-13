Нарушили запрет и застряли. На трассе «Амга» в Якутии грузовики перегородили проезжую часть

Фото: Минтранс Якутии

После дождей на трассе «Амга» вновь оказался заблокирован проезд из-за застрявших грузовых автомобилей, сообщает Минтранс Якутии.

Обильные осадки превратили проезжую часть в грязевое месиво. В ночь на 13 июля два большегруза не смогли преодолеть это препятствие на 94-95 километре в районе границ Мегино-Кангаласского и Амгинского районов.

Ранее на этой автодороге образовалась массовая пробка из участников Ысыаха Олонхо. Устранить пучины на трассе было поручено до 10 июля. Для этого вводилось ограничение по весогабаритным параметрам, которое действует до сих пор. Но несмотря на запрет дальнобойщики отправились в рейс на свой страх и риск.

К полудню четверга дорожникам удалось обеспечить движение для легковых автомобилей.

– На участке дополнительно привлечена дорожная техника в количестве трех грейдеров, организовано круглосуточное дежурство подрядной организацией ООО «МКАД» для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств, – информирует ведомство.

Для координации работ по восстановлению проезда на месте работает оперативная группа Минтранса Якутии под руководством первого замминистра Анатолия Потапова.

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