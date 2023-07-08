До 10 июля должны быть устранены препятствия на дороге от Нижнего Бестяха до села Амга

Фото: Управление автодорог Якутии

Минтранс республики поручил обеспечить безопасный и беспрепятственный проезд от поселка Нижний Бестях до села Амга до 10 июля, сообщает Управление автодорог Якутии.

Для ликвидации пучин выделены дополнительные финансовые средства, отметил первый замминистра Анатолий Потапов после осмотра участков дорожных работ на трассе «Амга».

Подрядчикам ООО «МКАД» и ООО «Сахадортранс» необходимо заменить слабые грунты дорожного полотна на дренирующие в Мегино-Кангаласском и Амгинском улусах, а также усилить работы спецтехникой.

Фото: Управление автодорог Якутии

Жителям Якутии рекомендовано сообщать на номер «112» о ситуациях, затрудняющих проезд по региональным и межмуниципальным дорогам. Единый оператор всегда на оперативной связи с дорожными диспетчерскими службами на местах. Обещают, что каждая подобная заявка не останется без должного внимания и будет принята в работу в обязательном порядке.

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