В Якутии на трассе «Амга» машина вылетела в кювет

Фото: ГИБДД МВД России по Якутии

Вечером 1 июля на автодороге «Амга» машина вылетела в кювет, сообщает ГИБДД МВД России по Якутии.

Напомним, именно на этой трассе ранее образовалась большая пробка из-за застрявших в грязи автомобилей.

ДТП произошло на 11-м километре трассы. Honda Fit съехала с проезжей части в лес. Судя по фото, машина врезалась в дерево. В салоне, помимо водителя, находились 3 пассажира. Из-за того, что они не были пристегнуты ремнями безопасности 2 пассажирки 1954 и 1986 годов рождения с различными травмами госпитализировали в районную больницу.

Фото: ГИБДД МВД России по Якутии

За рулем была 36-летняя женщина, в момент аварии была пристегнута. Она и еще один пассажир 1975 года рождения не пострадали.

По версии инспекторов, водитель с 12-летним стажем не справилась с управлением. Вероятно, машина двигалась со слишком большой скоростью.

– На участке РАД «Амга» проводятся дорожные работы. В 4 км от места ДТП со стороны села Майя установлены временные дорожные знаки: 1.25 «Дорожные работы» и 3.24 «Ограничение максимальной скорости» в 30 км/ч, – говорится в пресс-релизе.

Фото: ГИБДД МВД России по Якутии

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