Доехать до Оймякона: участники и гости Ысыаха Олонхо в Якутии попали в пробку

Фото: КримЯкутия

Буквально через два дня, 1 и 2 июля, в селе Томтор Оймяконского района состоится Ысыах Олонхо. Путь туда зимой из Якутска занимает около 16-18 часов. Летом приходится переплывать на пароме две реки — Лену и Алдан.

Поэтому участники и гости мероприятия из разных районов республики заранее тронулись в путь. Но недавно прошедшие в Якутии грозы и дожди размыли дороги.

Как результат, кое-кто застрял в грязи. К примеру, амгинские гости попали из-за этого в пробку. Посмотрите видео, что им приходится преодолевать, чтобы доехать до Томтора. Его прислали в телеграм-канал «КримЯкутия».

Сейчас таксисты в основном берут 10 тысяч рублей с человека. Если повезет, можно найти за девять тысяч.

Фото: drivee

Напомним, еще недавно цена поездки в Томтор составляла семь тысяч рублей.

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