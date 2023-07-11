«Водоканал» до сих пор не нашел дополнительное финансирование и подрядчика для ремонта улицы Чернышевского в Якутске

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

«Водоканал» планирует начать ремонт улицы Чернышевского с 15 июля — там должно быть восстановлено дорожное полотно после завершения укладки городского канализационного коллектора № 3, сообщает пресс-служба мэрии Якутска.

Напомним, ПАО «Водоканал» уже дважды был привлечен к административной ответственности за некачественный ремонт улицы Чернышевского.

Однако на выездном совещании с главой города Евгением Григорьевым представитель «Водоканала» сообщил, что подрядная организация и финансирование еще не определены.

«На сегодняшний день подрядная организация пока не определена, но потенциальным подрядчиком выступает ООО СК „Сэттэ“. Они готовы приступить и выполнить только свою часть работ. Проблема в финансовой составляющей. Сейчас мы ищем дополнительные средства на полное восстановление дорожной одежды. Работы должны начаться с 15 июля. Приблизительный срок дорожного ремонта — три недели», — заверил представитель ПАО «Водоканал».

В пресс-службе «Водоканала» дополнительно сообщили «КП-Якутии», что в настоящий момент ведется поиск подрядной организации, которая произведет замену дорожного полотна на всей ширине данного участка. С предыдущим субподрядчиком договор расторгнут.

Протяженность участка, где проведут замену асфальтирования, составляет порядка 1700 метров. Параллельно ПАО «Водоканал» и «Сахатранснефтегаз» будут укладывать трубы и привлекать подрядчика к восстановлению дороги.

Вопрос ремонта улицы Чернышевского поставлен на личный контроль прокуратуры и руководства города Якутска.

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