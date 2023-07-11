Верховный суд Якутии отменил условное наказание в отношении участкового и направил уголовное дело на новое рассмотрение

Фото: Артем КИЛЬКИН

11 июля Верховный Суд Якутии отменил приговор в отношении бывшего участкового и направил уголовное дело на новое рассмотрение, сообщает пресс-служба суда.

Обвиняемый в 2021 году являлся действующим сотрудником органов внутренних дел. В июне того года он приехал в многоквартирный дом по улице Заводская в микрорайоне Марха по вызову соседки, сообщившей, что в одной из квартир мужчина избивает малолетнего ребенка сожительницы.

Участковый, увидев на теле у детей синяки и ссадины, не назначил судебно-медицинскую экспертизу, не доставил мужчину в отделение полиции, не опросил соседей и не сообщил оперативному дежурному о детях, пострадавших от побоев.

Из-за ненадлежащего исполнения обвиняемым своих должностных обязанностей было принято процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. А сожитель матери продолжал ежедневно избивать и истязать детей. В ноябре того же года мужчина забил двухлетнего малыша до смерти.

В мае 2023 года городской суд вынес участковому обвинительный приговор с условным сроком. Сегодня Верховный суд Якутии отменил условное наказание и направил уголовное дело на новое рассмотрение.

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