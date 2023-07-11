Верховный суд Якутии рассмотрит апелляцию на приговор экс-участкового, который закрыл глаза на пытки детей

Фото: СУ СК РФ по Якутии

11 июля в Верховном суде Якутии началось рассмотрение дела экс-участкового, обвиняемого в халатности, которая привела к гибели двухлетнего малыша.

Дикая история тянулась с марта по ноябрь 2021 года. 25-летний якутянин систематически избивал сыновей своей сожительницы 2 и 4 лет, а также придумывал им разные пытки: хлестал малышей по телу и лицу шнуром от зарядки, шваброй, бил детей головой об стену и заставлял стоять в углу. Мать при этом защищать детей не пыталась.

Соседи неоднократно обращались в полицию, но участковый не хотел связываться с извергом и отчитывался о том, что все хорошо. Позже следователи выяснили, что участковый получал заявления об избиении детей, и даже выезжал на место, но не принял никаких мер.

В ноябре 2021 года двухлетний ребенок заболел: у него поднялась температура, мальчик начал капризничать. Это взбесило мучителя, который начал бить его по голове. Позже судмедэксперты зафиксируют более 60 повреждений, которые мужчина нанес малышу – пережить такую расправу малолетний ребенок не смог. Досталось и четырехлетнему брату – у него также зафиксировали несколько десятков травм.

Изверга посадили на 22 года в колонию строгого режима, а в отношении участкового завели дело о халатности. В мае 2023 года городской суд вынес обвинительный приговор с условным сроком, который был обжалован.

11 июля в Верховном суде Якутии началось рассмотрение апелляции по этому делу. Вполне возможно, что участковый может получить реальный срок вместо условного за преступную халатность.

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