Родителям-пикетчикам из 203-го микрорайона Якутска не разрешили провести митинг

Фото: предоставлено родителями

103 детям 203 микрорайона отказали в приеме в «Центр глобального образования»по причине нехватки мест. 25 обеспокоенных мам и пап планировали выйти на митинг 16 июля, но, как стало известно «КП-Якутии», мэрия отказала им в этом, сославшись на несоблюдение сроков подачи заявки. По закону уведомление о публичном мероприятии должно быть подано не ранее 15 и не позднее 10 дней до даты проведения. А родители подали заявление за 9 дней до предполагаемого митинга. При этом власти дали понять, что могут принять повторное обращение.

— Даже если подадим, не факт, что они разрешат. Поэтому 16 июля мы, возможно, проведем серию пикетов — не один пикет за день, а сразу пять. Еще думаем, — сказала «КП-Якутии» представитель инициативной группы родителей Элла Алексеева.

Пока же родители ежедневно выходят на серию одиночных пикетов. Сегодня, 10 июля, акцию поддержала Нюргуяна Алексеева, чья дочь не попала в первый класс гимназии «Центр глобального образования» в 203 микрорайоне по причине нехватки мест.

— Мой ребёнок имеет полное право по закону ходить в школу рядом с домом. Мы квартиру покупали в 2018 году специально здесь, так как знали, что всё будет в шаговой доступности. В том числе детский сад и школа. Моя дочь уже давно знала что пойдёт в эту школу. Но в начале июля это наше право отняли, — говорит Нюргуяна.

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