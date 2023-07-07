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НовостиОбщество7 июля 2023 5:03

В Якутске родители 203-го микрорайона второй день выходят на пикеты

Они хотят добиться записи детей в школу по прописке
Ксения ГАБЫШЕВА
Одиночные пикеты на 203 микрорайоне Якутска. Фото предоставлено инициативной группой родителей

Одиночные пикеты на 203 микрорайоне Якутска. Фото предоставлено инициативной группой родителей

Родители, которым не хватило места в первых классах гимназии «Центр глобального образования» в Якутске, начали выходить на пикеты.

Напомним, 103 детям 203 микрорайона отказали в приеме в «Центр глобального образования». Как пояснял директор гимназии Александр Чудиновский, у учебного заведения нет возможности принять такое количество учеников.

Сегодня, 7 июля, представитель инициативной группы родителей, Элла Алексеева вышла на одиночный пикет. Днем ранее пикетировала многодетная мама Уйгулаана Васильева. Всего около 25 обеспокоенных матерей и отцов будут выходить на пикеты каждый день по очереди, чтобы добиться места по прописке.

Также они планируют выйти на митинг 16 июля в 14:00 на площади Орджоникидзе. Как стало известно «КП – Якутии», ответ от мэрии на эту заявку еще не пришел.

Уведомление о митинге, направленное в администрацию Якутска. Фото предоставлено инициативной группой родителей

Уведомление о митинге, направленное в администрацию Якутска. Фото предоставлено инициативной группой родителей

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