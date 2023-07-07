В Якутске родители 203-го микрорайона второй день выходят на пикеты

Одиночные пикеты на 203 микрорайоне Якутска. Фото предоставлено инициативной группой родителей

Родители, которым не хватило места в первых классах гимназии «Центр глобального образования» в Якутске, начали выходить на пикеты.

Напомним, 103 детям 203 микрорайона отказали в приеме в «Центр глобального образования». Как пояснял директор гимназии Александр Чудиновский, у учебного заведения нет возможности принять такое количество учеников.

Сегодня, 7 июля, представитель инициативной группы родителей, Элла Алексеева вышла на одиночный пикет. Днем ранее пикетировала многодетная мама Уйгулаана Васильева. Всего около 25 обеспокоенных матерей и отцов будут выходить на пикеты каждый день по очереди, чтобы добиться места по прописке.

Также они планируют выйти на митинг 16 июля в 14:00 на площади Орджоникидзе. Как стало известно «КП – Якутии», ответ от мэрии на эту заявку еще не пришел.

Уведомление о митинге, направленное в администрацию Якутска. Фото предоставлено инициативной группой родителей

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