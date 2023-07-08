В Якутске насмерть разбился двухлетний ребенок, выпавший с 6 этажа

Фото: прокуратура Якутии

В субботу, 8 июля, с балкона 6 этажа одного из многоквартирных домов по улице Халтурина, сообщают прокуратура Якутска и СУ СК России по Якутии.

Предварительно известно, что мальчик 2021 года, выкидывая с балкона различные предметы, в какой-то момент упал сам. Он получил множественные травмы и скончался в больнице.

В Якутии это, как минимум, третье падение из окна за это лето.

По факту падения прокуратура и Следком Якутии начали проверки. Будет дана оценка условиям проживания ребенка, причинам его гибели.

На место выезжал заместитель прокурора города Якутска. Фото: прокуратура Якутии

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