В Покровске из окна 7 этажа выпал малолетний ребенок

В Якутии вновь ребенок выпал из окна Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городе Покровск из окна многоквартирного дома выпал 4-летний ребенок, сообщает Хангаласский филиал НВК «Саха».

Трагедия случилась в микрорайоне Кирзавод. По предварительной информации, падение произошло с 7 этажа.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы Хангаласского района, ребёнок в тяжелом состоянии, его ввели в состояние искусственной комы. В 22:00 часа за ним направится спецборт из Якутска.

К сожалению, это не первый случай за текущее лето. Ранее после падения из окна 6 этажа умер 2-летний ребенок в городе Нерюнгри.

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