«Каждый второй оперся на москитную сетку». Детский омбудсмен Якутии прокомментировала падения детей из окна

Выпавший из окна в Покровске ребенок оперся на москитную сетку. Фото: Следком Якутии

За первое полугодие в Якутии четыре ребенка выпали из окна, один погиб. За первую неполную неделю июля — уже три случая, сообщила уполномоченная по правам ребенка в республике Туйаара Васильева.

В 2022 году зафиксировали 10 случаев, из них один — со смертельным исходом.

Накануне, 5 июля, в Покровске это снова произошло.

«И снова ребенок выпал из окна. Трехлетний малыш залез на подоконник, оперся о москитную сетку и выпал с седьмого этажа. Родители были дома. Ребенок получил серьезные травмы, находится в тяжелом состоянии. Из Якутска вылетает санрейс. К работе с семьей подключились психологи», — пишет детский омбудсмен.

По словам уполномоченной, каждый второй случай падения произошел потому, что ребенок облокотился на москитную сетку.

«Москитная сетка не защищает ваших детей от падения! Она лишь создает иллюзию, что окно не распахнуто перед ребенком, что между ним и пропастью что-то есть...» — обращается она к родителям.

Все семьи благополучные, взрослые лишь на минутку отвлеклись.

Как обезопасить своего ребенка от падения из окна

Туйаара Васильева рассказала, как надежнее защитить своего ребенка.

Нельзя оставлять окно открытым, если дома маленький ребенок, поскольку достаточно отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в его жизни или искалечить его навсегда.

Нельзя ставить возле окон предметы мебели, которые могут послужить для него «ступенькой» на подоконник.

Никогда не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна: дети опираются на них и выпадают вместе с ними наружу. Защитите окна при помощи оконных решеток, обратившись в специальные фирмы, занимающиеся их монтажом.

Не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели, расположенной вблизи окон.

Не показывайте ребенку, как открывается окно. Чем позднее он научится открывать окно самостоятельно, тем более безопасным будет его пребывание в квартире.

Не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых.

Не оставляйте детей дошкольного и младшего школьного возраста в квартире одних, даже на короткое время. Зачастую, чувствуя страх, дети выглядывают в окно или с балкона, надеясь увидеть родителей, что может повлечь их падение с балкона.

Необходимо тщательно подобрать аксессуары на окна. В частности, средства солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы, должны быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребенок может с их помощью взобраться на окно или запутаться в них и тем самым спровоцировать удушение.

Преподайте детям уроки безопасности. Научите старших детей присматривать за младшими.

Установите на окна блокираторы — детские замки, препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно. Существуют различные средства обеспечения безопасности окон для детей.

Если у вас нет возможности прямо сейчас установить фиксирующее и страховое оборудование, открутите отверткой болты, крепящие рукоятки, и уберите их повыше. Используйте их только по мере необходимости и сразу вынимайте после использования.

В республике с 10 мая по 31 августа идет акция «Безопасные окна». Берегите своих детей!

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