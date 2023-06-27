В Нерюнгри из окна шестого этажа выпал ребенок

Фото: прокуратура Якутии

Трагедия произошла утром 27 июня в доме номер 6 по улице Ленина.

Прокуратура города начала проверку по этому факту. Уточняется, что ребенок 2021 года рождения, выпал из окна 6 этажа.

– Мальчик в результате падения погиб на месте. На место выехал прокурор Нерюнгри. В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка условиям проживания ребенка, обеспечению его безопасности и другим вопросам. , – сообщает пресс-служба прокуратуры.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

СУ СК РФ по Якутии рассказал, как двухлетний мальчик выпал из окна 6-го этажа в Нерюнгри. Предварительно установлено, что мальчик взобрался на подоконник открытого окна с помощью стоящего неподалеку детского автомобиля и не удержался.

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