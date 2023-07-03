Главе Оймяконского улуса продлили домашний арест

Фото: соцсети Сивцева

27 июня бывшему главе Иннокентию Сивцеву продлили меру пресечения в виде домашнего ареста, следует из картотеки дел Якутского горсуда.

Напомним, Сивцев был задержан 8 апреля и водворен в изолятор временного содержания по подозрению в махинациях с премией. Он подписал указ о выделении премии сотруднику в три миллиона рублей, а потом, как считает следствие, забрал все деньги себе. Сам глава свою вину не признает. Подробнее об этом можно почитать по ссылке.

9 апреля суд отказался помещать главу района в СИЗО и освободил Сивцева прямо в зале суда. А 12 апреля судья Якутского горсуда удовлетворил ходатайство следствия о временном отстранении его от должности главы Оймяконского улуса.

Сивцев подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере).

4 мая Якутский горсуд рассмотрел ходатайство следователя, который просил отправить Сивцева в СИЗО, но избрал другую меру пресечения — домашний арест на два месяца.

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