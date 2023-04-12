Главу Оймяконского улуса, находящегося под следствием, временно отстранили от должности

Фото: Единая Россия

12 апреля, судья Якутского горсуда удовлетворил ходатайство следствия о временном отстранении от должности главы Оймяконского улуса Иннокентия Сивцева.

Напомним, Сивцев был задержан 8 апреля и водворен в изолятор временного содержания по подозрению в махинациях с премией.

Он подписал указ о выделении премии сотруднику в три миллиона рублей, а потом, как считает следствие, забрал все деньги себе. Сам глава свою вину не признает. Подробнее об этом можно почитать по ссылке.

В воскресенье, 9 апреля суд отказался помещать главу района в СИЗО и освободил Сивцева прямо в зале суда.

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