СМИ сообщили о задержании главы Оймяконского района после скандала со срывом сроков Ысыаха Олонхо

Фото: партия Единая Россия

Глава Оймяконского района Иннокентий Сивцев задержан в Якутске по подозрению в хищении и, вероятно, отправлен в СИЗО.

Об этом сообщает издание Arcticpost со ссылкой на источники. Правоохранительные органы это не комментируют.

Напомним, что 6 апреля на заседании оргкомитета по подготовке и проведению Ысыаха Олонхо в 2023 году Сивцеву устроили разнос из-за сильного отставания от графика — мероприятие оказалось под угрозой срыва. Информация об этом поступила от правительства региона.

Главу обвиняли, что он не выполнил задачи по подготовке, несмотря на выделенное финансирование из бюджета республики, в том числе и за 2022 год, и за 2023 год.

Так, по четырем объектам, в том числе по крупному — ипподрому на 512 мест, контракты даже не заключили. Администрация только «планирует» заключить. По другим объектам контракты все же заключили, но строительство до сих пор не началось. Материалы должны были доставить до 31 марта. Но, судя по всему, их все еще не привезли.

Чтобы успеть к сроку, поручили ускориться в два-три раза. До дня Х осталось чуть больше 2,5 месяца. В ближайшее время на место выедут отдельные группы по подготовке культурной программы, организации транспортной схемы и СМИ.

XVI реcпубликанский Ысыах Олонхо должен пройти 1-2 июля 2023 года в этнокультурном комплексе «Кемус куруе» в селе Томтор Оймяконского района.

После того как СМИ написали об угрозе срыва Ысыаха Олонхо, глава района заявил, что информация не совсем соответствует действительности, а все обговоренные работы со стороны администрации района проводятся.

– В опубликованной информации много искажений. Есть небольшое отставание в установленных сроках, но для этого и проводят организационные совещания, чтобы на них решать проблемные вопросы. Везде, где работа идёт, там есть определенные рабочие моменты. Да, есть отставания по доставке груза, но это рабочий процесс. В целом, успеваем, поэтому без паники. Не рассылайте лже-статьи неграмотных журналистов, – написал он, не обращая внимания, что это была официальный релиз от администрации главы и правительства республики.

Справка КП:

Иннокентий Сивцев уроженец села Томтор Оймяконского района.

Работал мастером строительного участка, затем в Министерстве строительства и промышленности строительных материалов Якутии, где стал руководителем отдела строительства и проектирования министерства.

В 2017 году был назначен директором ГБУ РС(Я) «СЭТО» Управления делами главы и правительства Якутии.

8 декабря 2019 г. избран главой Оймяконского района.

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