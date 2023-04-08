Названа причина задержания главы Оймяконского улуса Якутии Иннокентия Сивцева

Фото ЯСИА

Сегодня, 8 апреля, был задержан глава Оймяконского улуса Иннокентий Сивцев. Естественно, что это сразу связали с недавним скандалом в правительстве, где Сивцеву устроили разнос из-за сильного отставания от графика — национальный праздник Ысыах Олонхо оказался под угрозой срыва.

Главу обвиняли, что он не выполнил задачи по подготовке, несмотря на выделенное финансирование из бюджета республики, в том числе и за 2022 год, и за 2023 год.

Однако, по информации Arcticpost, причина задержания не связана с Ысыахом Олонхо. Источник издания из Оймяконского улуса сообщает, что глава замешан в незаконном присваивании средств из бюджета.

Ранее в районе был задержан родственник главы, который работал при районной администрации. По его словам, он выписал себе премию в крупном размере и передал Иннокентию Сивцеву. Однако передача средств не была доказана.

Как пишет телеграм-канал «Замполит Якутии», приближенный к правительству республики, Сивцева «вели» давно, а задержать решили буквально на днях. Скандал с Ысыахом Олонхо стал просто совпадением.

Также подробности опубликовало издание ТайгаПост. По их данным, Сивцева задержали сотрудники УФСБ по Якутии, они пришли к нему в квартиру в Якутске, где он находился в командировке.

Главу улуса задержали в рамках уголовного дела по статье 160 часть 4 (хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере), заведенного еще в январе.

По версии следствия, Сивцев в 2021 году подписал приказ о премировании суммой в три миллиона рублей начальника МБУ «Служба развития инфраструктуры и организационно-правового обеспечения Оймяконского района» Бориса Скрыбыкина.

Сам Скрыбыкин уверяет, что все деньги он отдал главе. Его поместили под домашний арест месяц назад. А на основании его показаний 8 апреля задержали Сивцева.

По словам адвоката Виталия Кононова, глава района признает, что согласовал выдачу премии, но утверждает, что никаких денег от Скрыбыкина не получал. Сейчас главу поместили в изолятор временного содержания. Обновление. В воскресенье, 9 апреля, судья Якутского горсуда отказал в избрании меры пресечения Иннокентию Сивцеву в виде заключения под стражу.

В релизе суда говорится, что суд, выслушав доводы участников процесса, изучив представленные материалы, пришел к выводу об отказе в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу главы Оймяконского улуса.

Сивцев освобожден в зале суда.

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