На автодороге «Амга» в Якутии, где в пробке застряли десятки машин, установили пункт весогабаритного контроля

Фото: Минтранс Якутии
На региональной автомобильной дороге «Амга» продолжаются восстановительные работы, сообщает Минтранс Якутии.
Подрядная организация ООО «МКАД» проводит засыпку скальным грунтом и выравнивание.
На дороге установили передвижной пункт весогабаритного контроля, чтобы большегрузы не разбили дорожное полотно. На месте дежурят специалисты министерства и Управтодор республики.
Все еще остаются сложными для движения легковых машин участки на 66 км, где устроен временный объезд через село Нахара, 90 и 96 км.
Напомним, днем ранее амгинцы бросили в соцсетях клич о помощи: десятки машин застряли в пробке из-за размытой дороги. Подписчик «КП — Якутия» сумевший выбраться из грязевой западни писал, что некоторые там сидят уже двое суток. Позже министерство сообщило, что на место выехали дорожники.
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