Дорожники отправились на амгинскую трассу, чтобы помочь застрявшим в пробке якутянам

Фото: КримЯкутия

Подрядная организация ООО МКАД направила на амгинскую трассу дорожную технику и рабочую силу, чтобы обеспечить проезд на данном участке, сообщила пресс-служба Минтранса Якутии.

Работы будут проведены в максимально короткие сроки. Вопрос находится на контроле министерства.

Напомним, там из-за обильных осадков размыло дорогу. В результате машины застряли и образовалась пробка.

В числе застрявших участники и гости Ысыаха Олонхо, которые направляются в село Томтор Оймяконского района.

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