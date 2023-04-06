Ысыах Олонхо в Оймяконском районе Якутии оказался под угрозой срыва

Фото: sakhaparliament.ru

На заседании оргкомитета по подготовке и проведению Ысыаха Олонхо в 2023 году под председательством зампреда правительства Якутии Сергея Местникова устроили разнос главе и администрации Оймяконского района из-за сильного отставания от графика — мероприятие оказалось под угрозой срыва.

«Финансирование из бюджета республики полностью выделено, в том числе и за 2022 год, и за 2023 год. И здесь необходимо только со стороны администрации исполнять. На сегодня задачи районом не выполнены», — приводит слова зампреда пресс-служба главы и правительства республики.

Так, по четырем объектам, в том числе по крупному — ипподрому на 512 мест, контракты даже не заключили. Администрация только «планирует» заключить.

По другим объектам контракты все же заключили, но строительство до сих пор не началось. Материалы должны были доставить до 31 марта. Но, судя по всему, их все еще не привезли.

Что успели сделать, так это провести капремонт в детском саду и краеведческом музее села Томтор. Однако ДЮСШ ремонт не коснулся. На все три объекта деньги выделили еще в прошлом году.

Зампред признал, что вина также отчасти лежит и на Минстрое, который не проконтролировал и не скоординировал работы.

Чтобы успеть к сроку, поручили ускориться в два-три раза. До дня Х осталось чуть болььше 2,5 месяца. В ближайшее время на место выедут отдельные группы по подготовке культурной программы, организации транспортной схемы и СМИ.

XVI реcпубликанский Ысыах Олонхо пройдет 1-2 июля 2023 года в этнокультурном комплексе «Кемус куруе» в селе Томтор Оймяконского района.

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