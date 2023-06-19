В Якутске на улице Чернышевского начнется перекладка некачественного асфальта

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АО «Водоканал» полностью заменит некачественное покрытие на улице Чернышевского, которая была асфальтирована в прошлом году, сообщает пресс-служба администрации Якутска.

Напомним, в этом районе строился один из участков городского канализационного коллектора №3.

Срезка асфальта должна планируется на следующие выходные. Сейчас АО «Водоканал» проводит ремонт спецтехники и ждет поступления запчастей, рассказал представитель предприятия Валериан Троев во время общегородской планерки 19 июня.

Напомним, ранее глава города Евгений Григорьев поручил начать претензионную работу с АО "Водоканал" по устранению недостатков проведенных работ по восстановлению дороги.

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