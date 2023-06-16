Танкер «Ерофей Хабаров» прибыл в Пеледуй, на нем ведутся следственные действия

Танкер «Ерофей Хабаров». Фото: ЛОРП

Теплоход «Ерофей Хабаров» прибыл в пункт ремонта поселка Пеледуй 15 июня в 20.00 часов, сообщила заместитель исполнительного директора по промышленной безопасности и эксплуатации инфраструктуры ПАО «ЛОРП» Виктория Круглянко на брифинге 16 июня.

– Место стоянки первый нефтеналивной рейд. В настоящее время на судне ведутся следственные действия Братским следственным отделом на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, – сообщила Виктория Круглянко.

Она ещё раз подчеркнула, что в адрес пароходства от Следственного комитета не поступала информация о запрете передвижения судна с места происшествия.

Ранее иркутские власти заявляли, что танкер покинул место разлива бензина и разыскивается следственными органами.

Напомним, что вечером 12 июня на реке Лена в районе города Киренск Иркутской области столкнулись два танкера «Ерофей Хабаров» (принадлежащий ЛОРП) и «ТР-901». В результате аварии часть топлива попала в реку. Точное количество уточняется, но предварительно это может быть от 60 до 90 тонн бензина АИ-92.

Пятно от нефтепродуктов у границ республики ожидается 16 июня. Подготавливаются заградительные боны и необходимые сорбенты.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что капитан танкера ЛОРП, где вылился бензин, был пьян, а судном управлял его помощник. Заведено уголовное дело.

Власти Якутии заявили, что в течение трех суток были отобраны пробы Ленске, Пеледуе и в Витиме – данные лабораторных анализов не выявили загрязнения реки, нормы воды не превышают допустимых значений нефтяных и масляных пятен на реке Лена не обнаружено.

Мониторинг воды на реке Лена продолжится еще в течение двух суток.

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