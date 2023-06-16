Власти Якутии: Нефтяных и масляных пятен на реке Лена не обнаружено

Фото: пресс-служба АГиП Якутии

В течение трех суток после сообщения о столкновении танкеров и разлива бензина в реку Лена в Иркутской области специалисты Роспотребнадзора в Ленском и Олекминском районах взяли 18 проб воды.

Как сообщает пресс-служба правительства Якутии, пробы были взяты в Ленске, Пеледуе и в Витиме.

– Данные лабораторных анализов не выявили загрязнения реки, нормы воды не превышают допустимых значений. Нефтяных и масляных пятен на р. Лена в Ленском районе тоже не обнаружено, – говорится в сообщении.

Дмитрий Садовников поручил ответственным специалистам продолжать мониторинг на реке Лена еще в течение двух суток.

Напомним, что вечером 12 июня на реке Лена в районе города Киренск Иркутской области столкнулись два танкера «Ерофей Хабаров» (принадлежащий ЛОРП) и «ТР-901». В результате аварии часть топлива попала в реку. Точное количество уточняется, но предварительно это может быть от 60 до 90 тонн бензина АИ-92.

Пятно от нефтепродуктов у границ республики ожидается 16 июня. Подготавливаются заградительные боны и необходимые сорбенты.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что капитан танкера ЛОРП, где вылился бензин, был пьян, а судном управлял его помощник. Заведено уголовное дело.

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