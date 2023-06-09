В 2023 году Ысыах Туймаады будет посвящен якутской лошади

Фото: Нюргуяна Иванова / yakutiamedia.ru

В этом году Ысыах Туймаады посвящается Году «Дьөһөгөй Айыы» — якутской лошади по якутскому календарю, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В связи с этим в церемонии открытия большое внимание уделят традиционным обрядам алгыс и кумысопития.

А вообще, концепция довольно сложная, так как наряду с Годом лошади национальный праздник приурочили к Году педагога и наставника в России и Году труда в Якутии. Девиз: «Якутск — город трудовой доблести».

На мероприятиях будут чествовать трудовые династии, передовиков производства, педагогов и наставников, а также участников специальной военной операции.

В плане проведение более 110 культурных программ на 19 площадках: 14 ритуально-обрядовых действий, девять выставочно-презентационных экспозиций, 19 конкурсных, шесть детских, пять спортивно-зрелищных и более 50 праздничных программ. Среди традиционные встреча солнца, скачки, Игры Дыгына и т.д.

Из новшеств — конкурс среди улусов республики по оформлению тюсюлгэ и отдельная концертная площадка для творческих коллективов улусов.

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