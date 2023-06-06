Якутянам мошенники начали звонить на WhatsApp с аватаркой Алмазэргиэнбанка

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Мошенники раз за разом придумывают все новые схемы хищения денег, теперь они звонят по мессенджеру WhatsApp, сообщает МВД по Якутии.

Их жертвами уже стали 19-летний студент, 58-летняя консьерж и 26-летний охранник из Якутска. Все они поверили аферистам, которые позвонили по мессенджеру с аватаркой Алзмазэргиэнбанка. В общей сумме у них похитили более полумиллиона рублей.

Схема, по которой обманули всех троих, идентична: потерпевшим поступил звонок в мессенджере «WhatsApp» якобы от сотрудника АЭБ, при этом на аватарке был логотип банка.

Мошенники убедили их скачать приложение «Rustdesk», чтобы защитить свои сбережения. На самом деле преступники получили удаленный доступ к их телефону и мобильным приложениям банка. На студента аферисты оформили кредит в сумме 300 тысяч рублей и похитили денежные средства, а консьерж и охранник лишились своих заработанных денег.

Полицейские в очередной раз предупреждают: сотрудники банка никогда не звонят горожанам посредством мессенджера «WhatsApp». Это делают только МОШЕННИКИ!

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