Мошенники похитили у якутянина деньги, запугав его обвинением в госизмене

Фото: Мария ЛЕНЦ

63-летний житель Нерюнгри перевел деньги мошенникам, испугавшись обвинения в госизмене, сообщает пресс-служба МВД по Якутии.

Мужчине поступил звонок с незнакомого номера +79005157972. Звонившая девушка представилась следователем по особо важным делам главного следственного управления следственного комитета России. Незнакомка обратилась к потерпевшему по имени и отчеству, назвала его паспортные данные, что сбило мужчину с толку, и он поверил звонившей.

Девушка сообщила пенсионеру, что им совершена государственная измена, якобы он отправлял денежные средства террористическим организациям. Перепуганный мужчина стал объяснять, что ничего подобного он не делал, тогда лжесотрудница сказала, что в этом замешаны недобросовестные работники банка, которых надо вычислить.

После чего, действуя по указанию аферистов, потерпевший отправился в банк, взял кредит на сумму 200 000 рублей и перевёл на продиктованный счёт.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.