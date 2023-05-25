О ходе ремонта взлетно-посадочной полосы отчитались в аэропорту Якутска

Фото: Саргылана САНДАР

Уже снят асфальт с части взлетно-посадочной полосы. После реконструкции столица Якутии сможет принимать крупные типы самолетов, сообщили в аэропорту Якутска.

Напомним, 15 мая на реконструкцию был закрыт участок взлетно-посадочной полосы аэропорта «Якутск» длиной 1800 метров. До 15 июня генеральный подрядчик НАО «Ирмаст-Холдинг» будет демонтировать соединительный межсезонный пандус длиной 175 метров, а затем зальет цементобетоном.

Фото: Саргылана САНДАР

Кроме частичного удаления покрытия, на данный момент устанавливаются опалубка и армокаркас для заливки марочным бетоном. Параллельно обустраиваются очистные сооружения в нескольких точках аэродрома и реконструируется периметровая патрульная дорога и ограждения.

Продолжается расширение в два раза кармана разворота на торце ВПП. Демонтированы обочины, под новый «карман» уложен теплоизолирующий материал, произведена отсыпка, укладка и утрамбовка инертных материалов. После завершения строительно-монтажных работ на этом участке сможет разворачиваться такие воздушные суда как Boeing-777-300. Сейчас же авиакомпании используют такие самолеты типов Boeing-737-700 и Embraer-170 LR.

– В условиях реконструкции аэропорт «Якутск» продолжает работать в штатном режиме с рабочим участком полосы 1650 м. Воздушное сообщение в этот период обеспечивают авиакомпании «Якутия», «Сибирь/S7», «Ираэро». Рейсы в Москву, Санкт-Петербург, в курортные города России выполняются с промежуточной технической посадкой. Прямые рейсы выполняются в Екатеринбург, Новосибирск, в города Сибири и Дальнего Востока. Местное расписание остается без изменений, – информирует пресс-служба аэропорта.

Фото: Саргылана САНДАР

С 16 июня воздушная гавань Якутска начнет эксплуатировать свежую взлетно-посадочную полосу, что позволит принимать среднемагистральные воздушные суда Boeing-737-800, Sukhoi Superjet 100 и Airbus 320neo.

Второй этап реконструкции ВПП продолжится до 15 августа и охватит оставшийся участок длиной 1625 метров. Позже этого срока начнется установка нового светосигнального оборудования и сертификация аэродрома. К 1 октября 2023 года полностью должна завершиться реконструкция, после которой длина взлетно-посадочной полосы составит 3600 м (в том числе 200 м свободной зоны).

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