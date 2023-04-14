В Якутске в первом квартале заметно вырос пассажиропоток аэропорта

Фото: аэропорт Якутск

В Якутске за первый квартал 2023 года вырос пассажиропоток. Аэропорт города с начала года обслужил 197 тысяч пассажиров, что на 18,9% больше, чем показатели за аналогичный период прошлого года. За один только март через Якутск прошли 76 тысяч человек.

Лидерами по числу рейсов в Якутске стали S7 Airlines (39,8% перевозок), АК «Якутия» (37,8%), «Полярные авиалинии» (9,5%) и «Аэрофлот» (8,1%). Чаще всего из столицы за пределы республики пассажиры улетали в Москву, Новосибирск, Иркутск, Владивосток и Хабаровск.

Отметим, что якутяне намного чаще летали в другие регионы, чем внутри республики. На внутренние перевозки приходится лишь 19,3% вылетов. В Якутии самыми популярными направлениями стали Олекминск, Батагай, Среднеколымск, Мирный и Тикси.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.