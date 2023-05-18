С 18 мая вырастет цена проезда на судах на воздушной подушке между Якутском и Нижним Бестяхом

С 18 мая вырастет цена билетов на судах на воздушной подушке между Якутском и Нижним Бестяхом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Причину повышения цен на судах воздушных подушках по маршруту Якутск – Нижний Бестях объяснил директор ООО «ЛенаВодСервис» Борис Строев, передает ЯСИА.

Ледоход на реке Лене активизировался рядом с Якутском, поэтому движение судов на воздушных подушках ограничили. В связи с этим стоимость проезда с 18 мая поднялась до 3 тысяч рублей.

— На реке идёт активная фаза ледохода, лёд повреждает подушки, поэтому было решено загружать борт наполовину. Пассажиров возят суда на воздушной подушке и аэроботы «Тайфун», — сказал Борис Строев.

Чтобы переправа не замирала на время ледохода. «Полярные авиалинии» открыли пассажирские перевозки на вертолётах Ми-8 из Якутска в Нижний Бестях. Первый вылет планируется 18 мая в 14:00 из аэропорта Якутска. Стоимость авиабилета составляет 4 тысячи рублей.

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