На реке Лене в Якутии из-за густого ледохода временно ограничили перевозки судами на воздушной подушке

Фото: пресс-служба Минтранса Якутии

В связи с прохождением густого ледохода на реке Лена движение судов на воздушной подушке будет ограничиваться, сообщает пресс-служба Минтранса Якутии.

Сложная гидрологическая обстановка сейчас в районе города Якутска и поселка Табага. Поэтому временно ограничено движение судов на воздушной подушке, людей в целях безопасности просят воздержаться от поездок.

По маршруту Нижний Бестях — Якутск» на реке Лене привлечены 4 аэробота «Тайфун», перевозчиком является ООО «Ленаводсервис». Остальные перевозчики — ООО «Лена-Транс», ООО «Ленатурфлот» — из-за густого ледохода пока не возят пассажиров.

По маршруту Кангалассы — Соттинцы на реке Лене перевозки приостановлены в связи с густым ледоходом.

Сразу после прохождения ледохода в навигацию выйдут паромы и скоростные суда. Первый рейс паромов предварительно намечен на 25-27 мая, в зависимости от прохождения ледохода.

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