«Полярные авиалинии» открывают рейсы через реку Лену в Якутии

Фото: пресс-служба АК «Полярные авиалинии»

Авиакомпания «Полярные авиалинии» организует авиаперевозки на вертолетах Ми-8 из Якутска в Нижний Бестях в связи с осложнением гидрологической обстановки на реке Лене, сообщает пресс-служба воздушного перевозчика.

Рейсы будут выполняться в период густого ледохода, когда временно ограничивается движение судов на воздушной подушке. Первый вылет планируется завтра, 18 мая, в 14:00 из аэропорта Якутска.

Билеты можно купить в кассе «Полярных авиалиний» в аэропорту Якутска и на посадочной площадке «Нижний Бестях» за 2 часа до вылета. Стоимость билета на взрослого — 4000 рублей, тариф на перевозку 1 кг груза — 55 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На реке Лене в Якутии из-за густого ледохода временно ограничили перевозки судами на воздушной подушке (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.