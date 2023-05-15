В Якутии сельхозпалы стали причиной первых природных пожаров

Фото: Минэкологии Якутии

За выходные в Якутии потушено пять пожаров на площади 20 га в Якутске, Намском и Хангаласском районах, сообщил на брифинге главный лесничий республики Андрей Коноплев.

Он отметил, что продолжают действовать семь ландшафтных пожаров, возникших из-за неосторожного обращения с огнем. Действующих лесных пожаров в республике нет.

Ландшафтными называют пожары, которые действуют не в лесу, а в поле, лугах, поймах и т.п. Из семи ландшафтных пожаров четыре действуют в окрестностях Якутска, по одному – в Намском, Мегино-Кангаласском и Момском районах.

Общая площадь – 474 га. Еще четыре ландшафтных пожара были ликвидированы в выходные на площади 163 га.

– Несмотря на то, что большинство пожаров находятся в пойме рек, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Призываем граждан соблюдать правила пожарной безопасности, не допускать неконтролируемых сельхозпалов и быть осторожными с открытым огнем, – сказал Коноплев.

По КоАП выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, влечет наложение административного штрафа.

На граждан его размер составляет от 30 до 40 тысяч рублей, на должностных лиц - от 40 до 60, на юридических лиц - от 300 до 500 тысяч. При переходе огня на лесной фонд предусматривается уже уголовная ответственность.

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