Причиной крупного пожара в селе Октемцы Хангаласского района Якутии мог стать пал травы

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

10 мая селе Октемцы Хангаласского района от крупного пожара пострадало 3 участка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

В ведомстве отметили, что традиционно весной с наступлением солнечной погоды возрастает количество пожаров от пала травы, которые с легкостью перерастают в серьезные. По пожару в селе Октемцы сейчас проводится процессуальная проверка по факту уничтожения или повреждения чужого имущества в крупном размере из-за неосторожного обращения с огнем.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

В ходе дознания выяснилось, что пожар начался с юго-восточной стороны участка по улице Новая. Затем огонь по направлению ветра (с юго-востока) перешел на соседние участки. В результате пожара огнем уничтожен жилой дом, гараж, автомобиль, хозяйственные постройки и забор, общей площадью 565 кв.м на трех участках.

«Одной из версий причины возникновения пожара является сжигание сухой растительности на одном из участков», — отметила начальник отдела административной практики и дознания Управления надзорной деятельности и профилактической работы Надежда Петрова.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

По ее словам, будут устанавливать причастных к возникновению пожара лиц. По результатам дознания будет назначено пожарно-техническое исследование в лабораторию.

На территории республики в этом году уже зарегистрировано шесть случаев растительности на площади около 12 тысяч кв. м. Инспекторы пожарного надзора возбудили административные дела, по результатам которых будет решен вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц, в том числе собственников земель.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

За нарушение требований пожарной безопасности грозит уголовная ответственность с наказанием от штрафных санкций до лишения свободы. Суммы штрафов составляют от полутора тысяч до миллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В селе Октемцы Хангаласского района Якутии произошел крупный пожар (подробнее)

«В чем вышли с утра на работу, с тем и остались». Подробности страшного пожара в Октемцах (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.