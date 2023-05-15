В Якутске на прошлой неделе ликвидировали 13 случаев возгорания сухой травы

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

За минувшую неделю на территории городского округа «Якутск» зафиксировано 13 случаев горения сухой травы, сообщил во время общегородской планерки 15 мая сообщил начальник Управления ГО и ЧС Якутска Николай Егоров.

Все они были оперативно ликвидированы. Возгорания произошли в Табаге, Тулагино-Кильдямцах и Пригородном.

Помимо этого, по информации ГУ МЧС по Якутии, только за 14 мая в пожарно-спасательную службу поступило 4 сообщения о горении травы в Якутске: на улице 50 лет С.Армии, на Вилюйском тракте, на улице Мелиораторов и в 202 микрорайоне. Площадь возгораний составила от 500 кв.м до 1,5 га. Предположительная причина пожаров — неосторожное обращение с огнем.

Напомним, что с 12 мая на территории городского округа «город Якутск» введен пожароопасный сезон.

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