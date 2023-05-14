На территории Якутска опять произошло возгорание травы

Фото из архива МЧС Якутии

В 13:34 14 мая в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о горении травы на территории Якутска, сообщила пресс-служба МЧС Якутии.

Где именно в городе произошло возгорание, не уточняется. Однако читатель «КП — Якутия» прислал нам видео пожара на Вилюйском тракте. Посмотреть его можно в нашем телеграм-канале.

Сгорела трава на площади 500 квадратных метров. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

На ликвидацию привлекались шесть человек личного состава и одна единица техники.

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