«Сложная ситуация в Чурапчинском и Таттинском районах». Ситуация на реках Якутии на 12 мая

Фото: Чурапча Live

Благодаря понижению наружной температуры на малых реках Якутии наблюдается уменьшение притока воды, сообщил в ходе брифинга 12 мая первый зампред Госкомобеспечения республики Иннокентий Андросов.

«Напряженная ситуация была в Горном районе. Сегодня в селах Ерт, Кюерелях, Бясь-Кюель и Магарас идет снижение воды, за исключением реки Матта в селе Бердигестях, где ожидается понижение воды примерно через четыре дня», — сказал он.

Также спад наблюдают в селе Хочо Мегино-Кангаласского района, Туобуйа Верхневилюйского, Чай Вилюйского.

Сложная ситуация сложилась на реке Татта в Чурапчинском и Таттинском районах. Сейчас там воду удерживают два шлюза-регулятора — это регулятор-водосброс в озере Харыылаах в Чурапчинском районе и новый шлюз-регулятор у села Кыйы Таттинского улуса.

Кроме того, повышение уровня воды отмечают в селах Ситте и Чагда Кобяйского района. Напомним, там подтопило семь жилых домов и 69 дворов.

Река Лена

По уточненным прогнозам, при скорости 100-120 км в сутки ледоход на Лене достигнет Ленска после обеда в субботу, 13 мая. Напомним, сегодня утром администрация Ленского района сообщала, что ожидает ледохода у города в течение дня 12 мая.

Река Олекма

Отмечается, что в этом году Олекма вскрылась раньше обычных сроков. Ледоход вышел на реку Лену, но лед на Лене не дает разрушаться льду Олекмы. В районе Ленска на затороопасных участках у острова Батамайский и Тинный прогнозируют достаточно высокий уровень воды.

Река Амга

На Амге ледоход идет с большой скоростью. Нижняя кромка находится чуть выше села Мырыла Чурапчинского района. Там есть два затороопасных места у Тэйэр-Хайа и в районе Чымнаи. Сегодня ледоход переходит на территорию Таттинского района.

Река Алдан

В верховьях на территории Алданского района река еще не вскрылась. Местами наблюдаются подвижки, в частности в районе Усть-Маи, Эльдикана и Хандыги. В эти дни ожидается выход реки Маи на Алдан.

Река Вилюй

Ледоход на Вилюе идет в районе села Сюльдюкар Мирнинского района. Сегодня ожидают вскрытие реки на территории Сунтарского района. А пока у села Сунтар наблюдаются подвижки.

Вчера открыли затвор водосброса Вилюйской ГЭС, начались плановые попуски воды.

Река Колыма

В верховьях Колымы — ледостав. Сроки здесь сдвинули, так как в районе отмечают похолодание.

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