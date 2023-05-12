В Кобяйском районе Якутии в двух селах подтопило семь жилых домов и 69 дворов

Фото: администрация Кобяйского района

По состоянию на 8 часов утра 12 мая 2023 года в селах Чагда и Ситте подтоплены семь жилых домов и 69 дворовых территорий, передает администрация Кобяйского района Якутии.

В Чагде уровень воды составляет 46 см. Подтопило семь домов, в которых живут 37 человек, в том числе 10 детей. Также вода зашла в 16 дворов.

С 10 мая в наслеге действует режим ЧС.

В Ситте уровень воды — 210 см при условной критической отметке 167 см. Здесь в воде оказались 53 двора и один жилой дом, в которых живут 175 человек, в том числе 60 детей. Также подтопило семь коровников, три гаража и 11 бань. В четырех домах отключили газовые сети.

В четверг, 11 мая, администрация наслега ввела режим ЧС.

В пункт временного размещения переселены двое взрослых. Эвакуированы 11 голов крупного рогатого скота.

Подтоплена автомобильная дорога Сиитэ — Баргы республиканского значения и мостовое сооружение через речку Синньигэс-Атах.

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