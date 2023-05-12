В Якутии ледоход на реке Лене менее чем в 100 км от Ленска

Фото: администрация Ленского района

По сводке ЕДДС Ленского района на 8 часов утра 12 мая, нижняя кромка ледохода на Лене находится ниже гидропоста Крестовского лесоучастка, передает пресс-служба районной администрации.

Подвижки наблюдаются у села Хамра — это в 85 километрах от Ленска. В самом Ленске ледоход ожидают в течение дня 12 мая. Уровень воды здесь — 317 см (+45 см за 12 часов) при критической отметке 1410 см.

Верхняя кромка находится в 50 км выше поселка Витим. Вода постепенно спадает.

За сутки ледоход продвинулся на 185 км.

Введен режим «Повышенная готовность».

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