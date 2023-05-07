В селе Магарас Горного района объявили режим ЧС

Фото: администрация Горного района

В селе Магарас Одунунского наслега введен режим ЧС, вода быстро прибывает, сообщает администрация Горного района.

По состоянию на 11:00 подтоплено три жилых дома, шесть бань, два коровника, два гаража, один амбар.

– Вода прибывает быстро, принятые меры по недопущению подтопления домов не помогли (вокруг жилых домов поставили более 300 мешков с песком и шлаком), – говорится в сообщении.

В подтопленных домах проживают шесть взрослых и два ребенка, приняты меры по спасению имущества, в соседний коровник отогнано девять голов КРС. Всего по поселку подтоплено 13 дворовых территорий. Жильцы затопленных домов расселены по родственникам, в ПВР не нуждаются.

В зоне подтопления также находится подстанция РЭС, ситуацию контролирует электромонтер РЭС, при необходимости произведет отключение электричества. Сегодня планируется прибытие резервного дизельного генератора РЭС.

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