Минтранс Якутии рассказал о субсидировании авиабилетов в 2023 году

Фото: Авиакомпания «Якутия»

4 мая издание «Аартык» выпустило материал «Летом Якутию ожидает транспортный коллапс», в котором говорится о том, что «с 15 мая субсидированных авиабилетов для жителей ДФО по авианаправлениям из Якутии в города России – НЕТ. От слова совсем».

Издание отмечало, что авиабилеты на стыковочные рейсы из Якутска в центральные города России «продаются по конским тарифам». Минтранс Якутии утверждает, что эта информация не соответствует действительности.

Хотя ранее ведомство не отрицало, что летом 2023 года ожидается повышение цен на авиабилеты в связи с тем, что субсидии по Дальнему Востоку предусмотрены только в авиакомпании «Аэрофлот», которая временно приостановит выполнение полетов по маршруту «Якутск – Москва» в связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы (ВПП).

Сейчас Минтранс работает работает над возможностью перераспределения субсидий на период реконструкции и передаче их АК «Якутия» и «S7».

Что касается самого востребованного направления по маршруту «Якутск – Москва – Якутск», то авиакомпания «Якутия» направила заявку в Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) на предоставление субсидии. Дополнительный отбор авиаперевозчиков для получения субсидии состоится в июне этого года. В случае успеха авиакомпания может получить деньги на субсидированные билеты для жителей ДВФО.

Напомним, что с 1 апреля по 1 октября 2023 года на ВПП аэропорта «Якутск» проводятся строительно-монтажные работы. При этом максимальные ограничения будут введены с 15 мая по 15 июня. Длина полосы в этот период составит 1650 м.

В этот месячный период полеты по магистральным направлениям будут выполняться только двумя авиакомпаниями – «Якутия» на Boeing 737-700 и «Сибирь» на Embraer 170.

S7 будет выполнять четыре рейса в сутки по маршруту Якутск – Новосибирск. Авиакомпания «Якутия» планирует выполнять прямые рейсы в Москву и Санкт-Петербург с технической посадкой (40 мин) в аэропорту Нижневартовск.

С 16 июня выполнение полетов будет осуществляться теми же авиакомпаниями на Boeing 737-700/800, SSJ-100, А-320, а также добавится авиакомпания «Уральские авиалинии» с воздушным судном А-319. Ограничения на полеты снимут к октябрю.

Полностью работы завершатся в 2024 году. После реконструкции аэропорт будет принимать более пассажировместимые широкофюзеляжные воздушные суда.

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