В Якутске начнут ямочный ремонт поврежденных дорог

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Глава Якутска поручил приступить в недельный срок к ямочному ремонту поврежденных дорог с использованием асфальтобетона. Об этом он сообщил 2 мая во время общегородской планерки.

Для ускорения работ ремонт будет проводиться несколькими бригадами подрядчиков. Для обеспечения работ раньше обычного времени, 6 мая, планируется запуск асфальтобетонного завода.

Также устранят дефекты дорог, отремонтированных в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в предыдущие годы в рамках гарантийных обязательств.

Напомним, что в 2023 году планируют провести работы на 17 дорожных объектах, 10 из них будут введены в этом году, 7 объектов – переходящие на следующий год. Общая протяженность вводимых объектов составляет 22 км 626 м.

Ремонт самой главной дороги – проспекта Ленина завершится к концу сентября. Работы на нем начались осенью 2021 года. Всего отремонтируют 2 км 946 м от улицы Хабарова до Красноярова.

Процедуры по устранению всех дефектов пройдут в июне - июле 2023 года до полного ввода проспекта Ленина в эксплуатацию. При этом масштабного перекрытия проспекта не будет

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