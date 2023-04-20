Дорожники Якутска назвали сроки устранения дефектов на проспекте Ленина

Фото: Антон ЖОНДОРОВ

В МКУ «Главстрой» прокомментировали публикации в СМИ о появлении дефектов на отремонтированном проспекте Ленина. Фотографии с осевшими канализационными люками и ямами появились накануне.

Фото: Антон ЖОНДОРОВ

– На текущий момент документально зафиксировано семь фактов, ставших следствием нарушения технологии при укладке дорожной одежды на проспекте Ленина. Дефекты зафиксированы и будут устранены в рамках гарантийных обязательств за счет подрядной организации, – сообщили в «Главстрой».

Также уточняется, что на основание дорожной одежды предусматривается гарантия в течение восьми лет, на асфальтобетонное покрытие – пять лет. В свою очередь подрядчик не отказывается от исполнения своих обязательств.

– Естественно, будем выполнять. Дополнительные работы будут вестись параллельно второму этапу ремонта проспекта. Это и не повлияет на общие сроки полной сдачи объекта в этом году, – сказал представитель «Дорстрой» Виктор Хобовец.

Фото: Антон ЖОНДОРОВ

Напомним, что про дефекты стало известно еще в декабре прошлого года. В 2022 году завершился первый этап капремонта главной улицы города. Всего было уложено порядка 27 тысяч кв. м. асфальта. В декабре проверка МКУ «Главстрой» выявила изъяны на нескольких отремонтированных участках.

Зимой было проведено лабораторное исследование дефектных участков по проспекту Ленина. На данный момент отобраны дополнительные образцы асфальтобетонного покрытия и направлены для испытаний в независимую лабораторию.

В мае, когда потеплеет, проведут повторное инструментальное обследование всего полотна, зафиксируют все повреждения, которые могут быть исправлены в рамках гарантийных обязательств. К концу мая «РОСДОРНИИ» должен отправить результаты обследования.

– Процедуры по устранению всех дефектов пройдут в июне - июле 2023 года до полного ввода проспекта Ленина в эксплуатацию. При этом масштабного перекрытия проспекта не будет, – подчеркнул специалист по техническому надзору отдела дорожного строительства МКУ «Главстрой» Денис Стецюк.

После устранения дефектов специальная комиссия из представителей Окружной администрации, общественников и депутатов Якутской городской Думы проверит все отремонтированные участки.

Ремонт самой главной дороги – проспекта Ленина завершится к концу сентября. Работы на нем начались осенью 2021 года. Всего отремонтируют 2 км 946 м от улицы Хабарова до Красноярова.

В этом году ремонтируют два участка дороги от улицы Кулаковского до улицы Красноярова (работы будут проводиться до конца мая) и от здания ЛОРП в сторону ул. Хабарова.

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