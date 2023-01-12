В 2023 году в Якутске отремонтируют не менее 21 километра дорог

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В этом году ремонт улиц Якутска продолжится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцев во время прямого эфира в соцсетях

— В Якутске в последние годы ремонтируется рекордное количество улиц. В прошлом 2022 году отремонтировано более 36 км дорог. На этот год мы планируем отремонтировать не менее 21 километра, — отметил он.

Президент России поручил до 2030 года привести в нормативное состояние не менее 80% дорог в крупных городах Якутии. В пятилетний план ремонта дороги вошли Нерюнгри, Алдан, Мирный и Ленск.

Во время подведения итогов 2022 года мэр Якутска Евгений Григорьев упоминал, что в 2023 году будут отремонтированы 36 километров дорог. По данным «Эхо столицы», в этом году планируется ремонт 31 объекта улично-дорожной сети, в том числе улиц Бабушкина, Винокурова и Вилюйский переулок.

В 2023 году в Якутске дорожники приступят ко второму этапу капремонта на проспекте Ленина, в который входят участки от Дзержинского до Хабарова и от Красноярова до Кулаковского. Как говорил глава Якутии Айсен Николаев, завершатся работы на главной улице столицы в ноябре 2023 года.

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