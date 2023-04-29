В Якутске власти осмотрели улицы, где ремонт начался в 2022 году

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В Якутске состоялся комиссионный выезд по объектам нацпроекта «Безопасные качественные дороги» за 2022 год, сообщает пресс-служба мэрии города.

Участники объезда произвели осмотр объектов 2022 года. Это проспект Ленина, Тимирязева, Мерзлотная, Ильменская, Билибина.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев призвал подрядные организации ускорить темп производства работ и завершить ремонтные работы в установленный срок.

Что касается выявленных дефектов дорожной одежды объектов 2022 года, заместитель главы города Якутска Антон Алексеенко подчеркнул, что работа с заказчиком, подрядчиками, технадзором ведется на постоянной основе, составляются акты, все дефекты фиксируется и будут устранены.

По его словам, основной объем асфальтирования и благоустройства на проспекте Ленина был завершен. Продолжались работы со стороны улицы Хабарова, также планово зашли на участок со стороны улицы Красноярова. Остается определенный объем незавершенных работ по центральной части проспекта.

«Но также имеется ряд нареканий к качеству производимых работ. Все гарантийные обязательства за счет подрядчика в полном объеме будут выполняться, бюджетные средства привлекаться не будут», — отметил Антон Алексеенко.

Директор МКУ «Главстрой» Алексей Варламов подтвердил, что все дефекты улично-дорожной сети города будут устраняться при наступлении положительной температуры по гарантийным обязательствам исключительно за счет подрядчика.

По информации МКУ «Главстрой», в 2022 году по результатам рабочей комиссии по проспекту Ленина выявлено порядка 90 замечаний в части благоустройства. Все выявленные дефекты зафиксированы в акте, подрядчик готов к устранению в срок до 1 июня 2023 года. В 2023 году также проводятся работы по мониторингу состояния дорожного полотна проспекта Ленина.

Плановые комиссионные выезды по объектам БКД с 2019 года проводятся с 3 апреля по 31 мая с составлением актов о выявленных недостатках с последующим их устранением.

На текущий момент основные дефекты по гарантийным работам: выбоины по дорожному полотну, сетка трещин асфальтобетонного покрытия, просадка дорожного полотна, выкрашивание покрытия верхних слоев асфальтобетонного покрытия, разрушение конструктивных элементов обустройства.

Как сообщили в МКУ «Главстрой», подрядчики уже приступили к устранению дефектов в части тротуаров, плиток, знаков ограждения. Также сейчас организованы выходы на субботники по уборке строительного мусора, планировки откосов, съездов силами подрядчиков. Кроме того, подрядчики оказывают городу помощь в организации вывоза снега, откачки талых ливневых вод.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.