В Якутии может расшириться сеть гидропостов, с которых специалисты следят за паводком

Фото: Валерий НИКОЛАЕВ

Якутия готовится весеннему паводку. За вскрытием рек и ледоходом специалисты в основном будут следить с гидропостов. В Якутском гидрометцентре рассказали, что подготовили программу расширения сети гидропостов.

По данным СВФУ, с 80-х годов в Якутии закрылось 20% пунктов для измерения уровня воды и других гидрологических параметров.

Как пояснил заместитель начальника Якутского гидрометцентра Вячеслав Шиханов, открытие новых точек возможно только с разрешения Росгидромета с использованием средств из федерального бюджета.

– В прошлом году после наводнения в Верхоянске составлена программа строительства порядка 40 дополнительных метеостанций и гидропостов. К примеру, они планируются в Кобяйском районе в верховьях реки Дургалах, которая в прошлом году затопила села, в селе. Себян-Кюель, в Бестяхе Мегино-Кангаласского района. Метеостанция нужна в Найде Булунского района, где планируется строительство глубоководного порта, – проинформировал он.

Новая аэрологическая станция в Усть-Майском районе поможет отслеживать атмосферные процессы, которые идут с Приморского и Камчатского краев.

Проект согласован с правительством Якутии. Сумма, которая требуется на создание всех пунктов, большая, конкретную цифру представитель Якутского гидрометцентра не назвал. Росгидромет в свою очередь намекнул Якутии, что стоит поубавить аппетиты, так что вряд ли все планы удастся воплотить.

По данным руководства Якутского УГМС, курирующие институты в Санкт-Петербурге – Государственный гидрологический институт и Главная геофизическая обсерватория, составляют общую программу, чтобы добиться расширить сеть постов Дальнего Востока. О сроках пока ничего неизвестно.

Запланирован ремонт метеостанции, сильно пострадавшей от половодья в 2023 году

Пока точно строительные работы пройдут только на метеостанции в Верхоянске, которая в прошлом году сильно пострадала во время наводнения. Как отметил Вячеслав Шехиров, гидрологические наблюдения здесь проводятся, но самому зданию требуется серьезное восстановление.

– Состояние станции, конечно, было плачевным, очень долго на ее территории стояла вода. Чтобы просушить здание, были закуплены пушки. У нас заложено около 10 миллионов рублей на ремонт здания. Мы уже завезли некоторые стройматериалы, ремонтные работы пройдут в летом, – рассказал он.

На территории станции также планируется возвести новое здание модульной котельной, средства на эти цели выделены.

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