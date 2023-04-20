Власти Якутии призывают глав районов заняться ремонтом речных дамб

Фото пресс-службы главы и правительства Якутии

В мае в Якутии начнется ледоход. В ожидании паводка власти республики обследуют состояние гидротехнических сооружений на реке Лена.

До конца апреля под руководством Ленского бассейнового водного управления завершится обследование 34 объектов на реках республики, в том числе 24 дамб.

Всего на территории Якутии 313 гидротехнических сооружений, из них 128 в госсобственности, 81 в муниципальной и 35 промышленных предприятий. За состоянием дамб республика регулярно следит, финансируя их ремонт с помощью госпрограмм.

За остальными гидротехническими сооружениями должны следить муниципалитеты и предприятия самостоятельно. В идеале их ремонт должен вестись регулярно и планово, но не у всех районов хватает средств, чтобы содержать дамбы должным образом.

К примеру, в последние годы наводнений не выдерживает дамба Зырянки Верхнеколымского района, где регулярно затапливает взлетно-посадочную полосу местного аэропорта. В поселке планируется укрепить берега, в этом году должна начаться разработка проектно-сметная документация. В плане Минэкологии республики эти работы заявлены на следующий год.

Правительство республики уже сделало замечание нескольким муниципальным образованиям на этот счет, отметил вице-премьер Якутии Дмитрий Садовникова.

– У всех дамб есть хозяева, но районы стараются оставить все на потом. У некоторым районов большие проблемы с ремонтом этих сооружений, и они правильно поднимают вопрос о том, чтобы передать их специализированным предприятиям, которые должным образом смогут следить за ними, – отметил он.

Сейчас Дмитрий Садовников порекомендовал главам районов объявить режим повышенной готовности, скорректировать бюджет и перенести средства с четвертого квартала, чтобы в срочном порядке отрабатывать ремонт дамб. Он добавил, что республика готова возместить районам эти затраты.

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