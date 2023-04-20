Паводок-2023 в Якутии: даты вскрытия рек, самые опасные участки и прогноз для Якутска

Фото: ГУ МЧС России по Якутии

Март принес Якутии от 2 до 6 месячных норм снега, поэтому в регионе прогнозируют сложную паводковую обстановку. «КП – Якутия» собрала для вас всю актуальную информацию о предстоящем сезоне.

Вскрытие рек произойдет на 1-3 сутки раньше обычного

По предварительному прогнозу Якутского Гидрометцентра, река Лена начнет освобождаться ото льда в пределах Ленского и Олекминского районов 8-15 мая. Ледоход на участке Покровск — Якутск — Кангалассы ожидается 15-18 мая, в селе Сангар – 19-21 мая, в районе поселке Кюсюр – в конце мая.

Во второй декаде мая вскроются ото льда реки Алдан, Амга и Вилюй. Ледоход на реках севера и северо-востока будет наблюдаться в третьей декаде мая, в устьевых участках рек в начале июня.

Наиболее опасные участки ледохода в Якутии

Если образуется затор льда, то затопление грозит почти по всей долине реки Лены. Наиболее вероятные образования заторов в пределах Олекминского района, а также от Табаги до Намцев, включая город Якутск. Также предполагаются заторы в среднем течении Амги и Алдана, а также на Вилюе от Верхневилюйска до устья.

– Многое будет зависеть от погоды в период вскрытия. Если будут чередоваться оттепели и холода, тогда половодье будет растянутым и спокойным. При дружном формировании заторов могут быть затоплены пониженные участки местности и соцобъекты, – проинформировал заместитель начальника Якутского гидрометцентра Вячеслав Шехиров.

Специалисты будут наблюдать за 46 участками возможных заторов. Всего в зону подтопления попадают 123 населенных пункта в 24 районах.

По данным Центра мониторинга и прогнозирования Службы спасения, при заторах льда и интенсивном таянии режим ЧС межмуниципального характера может быть объявлен в Намском, Мегино-Кангаласском, Ленском районах и Якутске. Вероятность такого исхода 60-70%.

Также напряженной специалисты называют тревожной ситуацию вдоль реки Амга, в бассейне которой снегозапасы достигают 150%. Ожидается, что уровень воды у села Амга может подняться до 850- 950 см, при опасной отметке 925 см, у сел Харбалах и Кюрюн – до 900-1000 см. Также прогнозируются уровень воды выше нормы на малых реках Горного района.

Каким будет паводок-2023 в Якутске

В Якутске уровень воды ожидается 700-800 см, при опасной отметке 827 см. Но если допустить образование затора льда, то появится угроза повышения воды до 1 метра.

Частично в зону подтопления попадают 326 частных домов в 9 населенных пунктах: Якутск, Табага, Хатассы, Пригородное, Даркылах, Сырдах, Тулагино, Капитоновка и Кангалассы. сообщи

– Ведется завоз инертных материалов. На южную сторону завезут свыше 100 тонн песка и скальника, на северную сторону – свыше 1200 тонн. Подготовлено 11 пунктов временного размещения, которые смогут поселиться 1300 человек при эвакуации. При необходимости будут привлечены более 30 автобусов ЯПАК, – рассказал заместитель главы города Егор Кардашевский.

Кто следит за ситуацией на реках Якутии

Обстановку на реках Якутии отслеживают гидропосты Якутский гидрометцентр и МЧС через приемно-передающий комплекс космического мониторинга, который по соглашению с Роскосмосом заработал с 1 апреля.

Ежесуточно поддерживается связь с гидрометцентром и Управлением МЧС по Иркутской области, где река Лена начнет вскрываться раньше.

Подготовка к паводку обходится Якутии в 190 млн рублей. На что они идут эти деньги?

Не забывая уроки тяжелого наводнения в Верхоянском районе правительство региона и оперативные службы готовятся к весеннему паводку. К примеру, чтобы ускорить таяние льда и уменьшить его толщину, скованные реки зачерняют золой. На затороопасных участках Лены и Колымы такая процедура запланирована на общей площади 485 га. Еще на 7 участках длиной 41 километр лед распиливают. В этом году на эти цели в бюджете республики заложено 28,6 млн рублей.

На сегодня зачернены 206 га в Ленском, Олекминском и Верхнеколымском районах. В Хангаласском, Якутске, Намском районах эти работы будут завершены до 29 апреля, в Кобяйском и Среднеколымском районах севере – до 5 мая. Ослабление прочности льда также уже завершено на реках Алдан, Амга, Токко, Нюя на территории 9 районов.

В районах организованы оперштабы и 270 пунктов временного размещения для эвакуации более 22 тысяч человек. Созданы оперативные группы МЧС. В Олекминский и Ленский районы они отправятся уже 5 мая, по реке Алдан – 8 мая и в колымскую группу районов – 15-17 мая.

Для борьбы с заторами подготовлены 2 команды взрывников. Организован оперативный резерв взрывчатых материалов 25 тонн. Как уточнил руководитель ГУ МЧС России по Якутии Павел Гарин, в былые годы в среднем расходовалось порядка 20 тонн взрывчатых материалов, но при необходимости есть возможность увеличить имеющийся объем.

Всего на мероприятия по паводку предусмотрено 190 млн рублей. Также создан финансовый резерв в размере 255 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Якутии.

Вице-премьер Дмитрий Садовников напомнил о персональной ответственности глав муниципальных образований по итогам паводка.

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